Vecinos de La Granja exigen estaciones "dignas" en la futura Línea 9 del Metro

Los vecinos de la comuna de La Granja, en el sur de Santiago, elevaron su voz en una protesta pacífica para exigir que el plan de construcción de la futura Línea 9 del Metro contemple adecuadamente las necesidades de su comunidad.

La manifestación, realizada este sábado frente a la municipalidad, busca que el plan regulador de tren subterráneo incorpore mejoras significativas en la infraestructura local.

Los residentes acusan discriminación, señalando que las estaciones actuales, como la que lleva el nombre de la comuna o Santa Rosa, son "pequeñas, con poco acceso para el usuario, poco vistosas e inseguras".

Esta percepción de desigualdad -acusan vecinos- se intensifica al comparar sus estaciones con las de comunas del sector oriente de la capital.

El dirigente social de La Granja, Pedro Vega, aunque agradece la inclusión de la comuna en la Línea 9, enfatiza la necesidad de una accesibilidad real y que las estaciones "sean acorde al flujo" de personas que las ocuparían.

Vega acusó que se sienten como el "patio trasero", argumentando que "no nos dejaron ninguna estación para nosotros" en proyectos anteriores y que las estaciones actuales son "chiquititas" y carecen de comodidades en comparación con otras.

Movilización ciudadana por un Metro justo

La Línea 9, anunciada en 2023, se proyecta con 27 kilómetros de extensión, 19 estaciones en ocho comunas, y cuatro de sus estaciones estarán ubicadas en La Granja, específicamente en el eje de Avenida Santa Rosa.

Sin embargo, la comunidad busca asegurar que esta nueva infraestructura cumpla con estándares de calidad y funcionalidad para todos sus habitantes.

Como parte de su campaña, los vecinos se han propuesto recolectar alrededor de 20.000 firmas para presionar por cambios en la infraestructura. Hasta la fecha, ya han reunido cerca de 5.000 adhesiones, lo que demuestra un amplio respaldo a sus demandas.

Metro muestra disposición a mejorar infraestructura

Ante las recientes protestas, Guillermo Muñoz, presidente del directorio de Metro de Santiago, destacó la cobertura actual y futura de la comuna, además de dar cuenta de una disposición de la empresa para mejorar la infraestructura.

"La comuna de La Granja cuenta con Metro, cuenta a través de la Línea 4A, y la nueva Línea 9 que va por el eje Santa Rosa también contempla a la comuna. Por lo tanto, sí tiene Metro hoy", analizó.

En respuesta a las quejas sobre la calidad y accesibilidad de las estaciones, Muñoz manifestó la apertura de la empresa a dialogar y buscar mejoras, afirmando que “los vecinos tienen todo el derecho de solicitar mayor acceso" y que, además, “siempre hay posibilidades de perfeccionar los diseños originales que fueron aprobados por el sistema de impacto ambiental”."