Ministerio de Transportes ha sacado casi 500 buses pirata de circulación este verano

El Ministerio de Transportes realizó fiscalizaciones en los terminales para detectar buses piratas, en el marco del recambio de veraneantes en la última semana de febrero.

Durante este verano se han retirado de circulación 497 vehículos en la Región Metropolitana, según detalló la jefa de fiscalización del Ministerio de Transporte, Paula Flores: "Llevamos más de cuatro mil controles a estos servicios informales, cerca de 900 infracciones y cerca de 500 vehículos han sido retirados de circulación", destacó.

"El 20 por ciento de toda esta actividad que se realiza en la Región Metropolitana -explicó- se hace en los entornos a los terminales en la comuna de Estación Central".

"Esto se suma a los más de cinco mil controles que hemos realizado a buses interurbanos para verificar que estén cumpliendo las condiciones técnicas y de seguridad", informó Flores.

Cabe señalar que quienes realicen transporte informal se exponen a una multa entre 3 y 15 UTM y en caso de reinsidencia, esta multa puede llegar entre los 5 a los 20 UTM junto con el retiro de circulación del vehículo.

Colapso en Estación Central por entrada de buses

El alcalde de Estación Central, Miguel Abdo, explicó la planificación que tienen para evitar el colapso de las calles por la entrada de buses.

"Los buses normalmente llegan entre las seis y las 10 de la noche, hay un colapso, porque la gente viene retornando. Estamos tomando todas las medidas de contingencia", explicó la autoridad comunal.

"Al principio de enero fue un caos, después empezamos en esta mesa de trabajo a tratar de arreglar la entrada, pusimos la oficina de informaciones, donde la gente podía sacar su documentación que no la traía -agregó el alcalde- entonces creo que lo importante es que ahora seamos de acción y no reacción, ahora estamos con todo un plan de contingencia que nos va a llegar -ojalá- a no tener los atochamiento".

Un incremento de vehículos en la Región Metropolitana

El seremi de Transporte, Eddie Roldán, confirmó que ha habido incremento en la movilidad de automóviles en la Región Metropolitana.

"Efectivamente hemos tenido un aumento, pero obviamente tampoco esos aumentos son a lo que tenía la Región Metropolitana en una época normal", manifestó la autoridad.

"Se han vistos incrementos, se están tomando las medidas y obviamente que también estamos como Ministerio trabajando en lo que va a ser el Plan Marzo, la ministra va a informar las medidas -explicó- pero efectivamente ha habido un incremento, no es mayor en cuanto a vehículos, pero si incremento y nos ha llevado a tomar algunas medidas".