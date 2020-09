Ministerio del Interior: Hubo riesgo y sensación de desabastecimiento, pero no desabastecimiento

Tras el fin del paro de camioneros, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, aseguró en Cooperativa que sólo hubo "riesgo y sensación" de desabastecimiento por la paralización y, además, sostuvo que no aplica querellarse por Ley de Seguridad del Estado porque los bloqueos de las rutas fueron "esporádicos y parciales".

En conversación con Lo Que Queda del Día, fue consultado respecto a la falta combustible, carne, frutas y verduras en el sur del país a raíz del paro que se extendió por una semana, frente a lo cual manifestó que "lo que nosotros teníamos información oficial de los ministerios de Economía, de Agricultura, que lo que nos decían era que si la movilización de los camioneros continuaba, había riesgo" de desabastecimiento.

Incluso, por las bencineras sin combustible, planteó que "había una sensación (de desabastecimiento) y, por lo tanto, había colas en las bencineras porque las personas pensaban que si esto continuaba en el tiempo podría haber desabastecimiento en el futuro".

"Riesgo de desabastecimiento hubo -insistió Galli- y por eso intensificamos no sólo el diálogo con las federaciones y agrupaciones de camioneros y de conductores de camión, sino también hicimos ver que en caso que ese riesgo de desabastecimiento se concretara, íbamos a ejercer todas las acciones judiciales".

Respecto a por qué no querellarse por Ley de Seguridad del Estado por el bloqueo de las rutas, el subsecretario dijo que "evaluamos Ley de Seguridad Interior del Estado" por "la interrupción o el impedir el libre acceso a calles, puentes y caminos, y en ese caso, en gran parte de la manifestación no cabía la interrupción porque el tráfico no se interrumpió".

"Sólo se interrumpía parcial o esporádicamente y cuando se les conminaba a dejar esa interrupción, esa interrupción no se hizo", explicó.

AHORA: en gran parte de la manifestación de camioneros el tránsito no se interrumpió (..) no cabía aplicar Ley de Seguridad del Estado, nos dice subsecretario @GalliJF en #CooperativaEnCasa https://t.co/RG17QuTek9 — Mauricio Bustamante (@tv_mauricio) September 2, 2020

Además, Galli dijo tampoco aplica la segunda causal, cuando se afecte determinadas industrias vitales, porque sólo "hubo algún riesgo de desabastecimiento" y, según el subsecretario, esto no se concretó.

La autoridad sostuvo que la interrupción del tránsito en las rutas "era parcial y esporádica, por lo tanto, no cabía dentro de los tipos penales para estos casos".

Pese a ello, dio cuenta que actualmente "hay nueve personas que fueron detenidas cuando incurrieron en delitos y hay más de 17 investigaciones en curso (por Ley Antibarricadas) iniciadas por la Fiscalía y, además, hay más de 1.500 infracciones de tránsito cursadas por Carabineros".

"Es decir, hubo acción respecto de aquellas personas que incurrieron en alguna infracción del tránsito o en algún delito", cerró.