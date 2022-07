Ministro adelanta que en 2023 subirá la tarifa del transporte público: "Hay que empezar un proceso gradual"

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, adelantó este martes que en el primer semestre de 2023 se realizará un alza en la tarifa del transporte público de la Región Metropolitana, la que se ha mantenido congelada desde el estallido social que fue detonado, precisamente, por el aumento de 30 pesos del valor del metro.

En conversación con Radio Universo, Muñoz explicó que "todo este año vamos a tener la tarifa congelada y estamos considerando que ya, a partir del próximo año, empezar un proceso gradual de normalización".

"Me parece que después de tres años de no haber subido la tarifa, me parece razonable pensar en un proceso para normalizar" la tarifa, agregó.

De acuerdo a cifras del Ministerio, sin el congelamiento de las tarifas y con las recomendaciones del panel de expertos, el precio del transporte público en Santiago debería ser de 100 pesos más que el valor actual.

Sin embargo, el ministro explicó que "tenemos que empezar un proceso gradual de aumentar un poquito la tarifa, y ojo que hay que entender acá que es una tarifa que tiene un gran subsidio. Hoy la gente no paga el 100% del costo".

Al ser consultado sobre eventuales manifestaciones por el alza de la tarifa, Muñoz respondió que esta medida "es parte de la responsabilidad nuestra de velar, no solamente por el bienestar de las personas, sino que también por los recursos del Estado y el cómo vamos tratando de mantener los subsidios".

Ministro: "No he anunciado alzas al transporte regulado"

Tras sus declaraciones, el Ministerio de Transportes publicó un comunicado en el que el Juan Carlos Muñoz expresó que "no he anunciado alzas de tarifas del transporte público regulado", y que "como gobierno estamos y seguiremos trabajando con fuerza para que no ocurran alzas".

En el comunicado, la cartera expuso que "si bien el Panel de Expertos ha señalado que es necesario cerrar brechas entre los costos e ingresos del sistema de transporte, cualquier evaluación de un aumento tarifario se hará considerando la realidad que viven los chilenos y chilenas que a diario usan el transporte público regulado del país".

Así, el Ministerio sostuvo que "en la próxima Ley de Presupuesto se podrá discutir en el Congreso, amplia y democráticamente, cómo continuar con los apoyos para el transporte público durante el próximo año, siempre teniendo en cuenta en primer lugar el bolsillo de las personas y considerando la disponibilidad de recursos fiscales. Por supuesto como gobierno continuaremos trabajando para dar la mayor tranquilidad posible a las familias chilenas".