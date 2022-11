17:04 - | Sobre los efectos del paro camionero, el subsecretario del Interior indicó que se reportan "30 bencineras que no tienen abastecimiento de combustibles en el norte"

17:02 - | Monsalve descarta retirar querellar por Ley de Seguridad del Estado: "El Gobierno no va a aceptar condiciones en términos de impedir que el Gobierno legítimamente use todas las facultades que el Estado de Derecho le da para garantizar el libre tránsito del país; por lo tanto, no va a mantener un proceso de acuerdo donde esa condición sea puesta en la mesa"