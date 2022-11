Monsalve dispuesto a aplicar Ley de Seguridad contra camioneros que mantienen bloqueo de rutas

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no descartó utilizar la Ley de Seguridad del Estado con el fin de que los camioneros depongan la paralización y desocupen las carreteras a nivel nacional.

Los conductores de camiones, agrupados en la movilización del gremio Fuerza del Norte, decidieron continuar con la paralización tras sentirse "inconformes" con la respuesta que realizó el Gobierno a su petitorio.

"Como esto afecta la vida de los chilenos, el Gobierno va a ocupar todas las herramientas que le da el Estado de Derecho para proteger el normal funcionamiento del país y para proteger a los sectores más vulnerables", señaló Monsalve.

"Un grupo de interés, al cual el Gobierno le ha contestado, al cual (el Gobierno) ha puesto una cantidad de recursos cuantiosos, no tiene el fundamento para alterar el normal funcionamiento del país", fustigó el ministro del Interior subrogante.

"Vamos a usar todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho. Si eso implica usar la Ley de Seguridad del Estado, el Gobierno va a usar la Ley de Seguridad del Estado", aseveró.

GREMIO RESPONDE: ¿POR QUÉ NO EN LA ARAUCANÍA?

Marcelino Pérez, presidente de los camioneros de Paine, contestó a Monsalve y cuestionó por qué no se aplica la Ley de Seguridad del Estado en La Araucanía.

"Con lo declara él (Monsalve); si piensa que esa es la solución para los transportista, está bien; está en su derecho. Para eso fue elegido el Gobierno, para que ejeraza el derecho, pero tiene que tener conciencia el señor Monsalve que acá no está en La Araucanía. No hay terrorismo... ¿Por qué no lo hace en La Araucanía, donde hay terrorismo?, ¿por qué lo hace con la gente humilde?", fustigó Pérez.