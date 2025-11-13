Mujer quemó su moto mientras era fiscalizada en Independencia: "Llévatela no más"

Una mujer incendió su motocicleta en plena vía pública de la comuna de Independencia, mientras era fiscalizada por inspectores municipales el pasado miércoles 12 de noviembre.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Independencia con Sevilla y quedó registrado por cámaras corporales del personal.

Según informó la Municipalidad de Independencia, la mujer no contaba con licencia de conducir ni con la documentación del vehículo, por lo que los inspectores debían retirar la motocicleta de circulación.

Fue en ese momento cuando la mujer cambió su actitud y lanzó la motocicleta al suelo frente a los inspectores. "Llévatela no más", les dijo antes de abrir el estanque, vaciar el combustible del vehículo y prenderle fuego.

El municipio presentó una denuncia en su contra por agresión y daños, además de remitir los antecedentes a las autoridades competentes.

En tanto, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, lamentó lo ocurrido y aseguró que "nuestros funcionarios actúan con profesionalismo y compromiso en cada fiscalización, y este tipo de hechos violentos no pueden normalizarse".