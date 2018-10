Municipios podrán tapar hoyos de sus calles sin necesidad de aprobación de Serviu

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó este jueves la Ley de Pavimentación Comunal, con la cual los municipios podrán tapar hoyos en las calles sin necesidad de una aprobación del Serviu.

Cabe recordar que durante 2017 Contraloría sancionó a 27 municipios de la Región Metropolitana por tapar hoyos sin el permiso respectivo, lo que hacía necesario una modificación en este ámbito.

El ministro Cristián Monckeberg explicó que esta situación se resolvió "entregándoles facultades directamente a los municipios para que en casos de emergencia, en casos de situaciones que uno ve permanentemente en las calles, eventos, hoyos, que no son de gran magnitud, de no más allá de 20 metros cuadrados, puedan ser resueltos directamente por el municipio".

Aunque los municipios podrán tomar la decisión de forma autónoma, los trabajos seguirán bajo supervisión del Serviu.

Además, en caso de los municipios que no tienen los recursos suficientes, podrán recurrir al Serviu para el apoyo necesario.

En Estación Central, Ministro de Vivienda y Urbanismo C. Monckeberg da cuenta de la nueva ley de pavimentación comunal, que permite a municipios realizar mejoras en las calles -tapar hoyos- que son de emergencia, sin necesidad de presentar un proyecto en SERVIU #SomosCooperativa pic.twitter.com/x2oyeGzD26 — Gonzalo Aguirre (@rengonzalo) 4 de octubre de 2018

El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, aseveró que "la verdad es que a mí como alcalde muchas veces me daba vergüenza explicarle a la comunidad por qué no podíamos hacerlo directamente, porque era tan engorroso el proceso que la gente no nos creía".

"La gente no creía que los municipios teníamos la facultad de solamente hacer un catastro, que el catastro teníamos que enviarlo al gobierno regional para disponer los recursos con la supervisión técnica para un hoyo que cuando uno comenzaba a conversar con la comunidad era un hoyo pequeño y cuando se lograba una solución era un hoyo gigante", sostuvo.

Esta legislación no solamente se aplicará a las calles, sino que también es extensiva a veredas y ciclovías.