13:23 - | Carabineros no ha tomado acciones contra los camioneros que están en Paine ya que no han cortado el tránsito de manera definitiva

13:19 - | Marcelino Pérez , presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Paine: Nosotros con el Gobierno no tenemos ningún arreglo ni acuerdo, lo que hizo Pérez y compañía no nos representa en nada

07:21 - | Marcelino Pérez, presidente de la Agrupación de Propietarios y Conductores de Paine, aclaró que el acuerdo de la CNTC con el Gobierno "no nos representa, no corre con nosotros" #CooperativaContigo

21:35 - | Marcelino Pérez, presidente de la Agrupación de Propietarios y Conductores de Paine, planteó que en caso de que Carabineros los intente sacar de la vía "no le tenemos miedo a nada. Yo por lo menos tengo 71 años y amedrentamientos no le temo a nada. Conversación sí, pero no amedrentamiento (...) eso no se hace".