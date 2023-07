Dirección del Trabajo constató "graves irregularidades" que afectan a conductores del transporte público capitalino

La Dirección del Trabajo (DT) informó que realizó diversas fiscalizaciones en cabezales y garitas de empresas del transporte público en la ciudad de Santiago y constató "graves irregularidades" que afectan a sus empleados, principalmente por problemas en las condiciones de higiene y seguridad.

A través de un comunicado, la entidad señaló que un equipo liderado por el director nacional del Trabajo, Pablo Zenteno, y por el jefe nacional de fiscalización, Jorge Meléndez, inspeccionó las dependencias de la línea Subus en Avenida Portales, comuna de San Bernardo.

En ese procedimiento, el equipo de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, encabezado por su directora, Antonella Cassi, constató faltas administrativas en ocho materias: baño para trabajadores a más de 75 metros, que es el máximo que permite la ley; no mantener en buenas condiciones instalaciones eléctricas en caseta y baños; ausencia de extintores en caseta y baños; no señalizar por género el uso de baños; mala condición estructural de cielo interior de la caseta; ausencia de desratizacion de caseta; no proveer de elementos de protección personal y ropa de trabajo a inspector de ruta; y no suprimir factor de riesgo por espejo en mal estado.

En el caso del servicio higiénico, además de una extensa caminata de más de 100 metros, los trabajadores debían cruzar dos calles para acceder al baño dispuesto por la empresa, con el consiguiente riesgo para su integridad, agregó la DT.

INSPECCIÓN EN EL CENTRO DE SANTIAGO

Las denuncias respecto a las condiciones laborales han sido presentadas por el sindicato San José de la empresa Subus y la Dirección del Trabajo se trasladó, hoy jueves, a otro punto. En esta ocasión, a partir de las 08:00 horas, el equipo de Inspección, nuevamente liderado por Zenteno, llegó en compañía de la DRT Metropolitana Poniente, Laura Vásquez, y su equipo, a la intersección de Avenida Cardenal Caro y Miraflores, donde funciona un punto de control de las empresas de transporte público.

En ese lugar, se advirtió la ausencia de elementos de protección personal de trabajadores que cumplen jornada completa a la intemperie. Además, se constató una existencia mínima de servicios higiénicos, sin agua potable y con evidentes inconvenientes para su uso.

Tras la fiscalización, el director nacional de la DT advirtió que "estamos haciendo una fiscalización para verificar las condiciones de trabajo que han denunciado los dirigentes en las cabeceras del transporte público de la empresa".

"Hemos constatado algunas condiciones que no son adecuadas en torno a los mínimos que establece la legislación y los requisitos legales en materia de higiene y seguridad. Es algo que no es primera vez que constatamos, a pesar de que ahora efectivamente se ha visibilizado esta denuncia públicamente. Llevamos en los últimos 12 meses fiscalizando a esta empresa en más de 150 oportunidades, tenemos 129 casos en que hemos constatado infracción. Sin embargo, vemos con preocupación que se siguen comprobando las mismas condiciones de trabajo que no son las adecuadas y no se cumplen las exigencias legales", expuso Zenteno.

Zenteno agregó que la institución esperará los resultados de esta investigación, "cuyo proceso se ha iniciado hoy día, pero que también ha tenido otros puntos".

"El día de ayer, por ejemplo, estuvimos fiscalizando y también visitando una cabecera en la comuna de San Bernardo, de esta misma empresa, y vamos a esperar a que terminen estos procesos de fiscalización, tener los resultados para ver cómo podemos también ser contribuyentes en la solución de esta problemática que han planteado los trabajadores y trabajadoras de esta empresa", concluyó.

CONDUCTA REITERADA DE LAS EMPRESAS

Respecto a cómo se enfrentará este caso, dada la reiteración de faltas de la empresa, Zenteno comentó que "efectivamente nos hemos comprometido con las organizaciones sindicales a evaluar algunos mecanismos adicionales. Lo que a nosotros nos corresponde es verificar que se cumplan las condiciones y, en caso contrario, multar. El diagnóstico más profundo y estructural tenemos que hacerlo de conjunto, pero como lo digo estamos muy disponibles para ser contribuyentes en esa solución, porque efectivamente no nos interesa simplemente aplicar sanciones y multas sin que haya un cambio en la conducta por parte de las empresas".

A su vez, el presidente del sindicato San José de la empresa Subus, Giovanni Barrueto, explicó que "estamos agradecidos por la participación del director del Trabajo, de la directora regional, de las inspecciones comunales, que sí hacen la pega, hay que dejar claro que la Dirección de Trabajo si hace la pega (...) Lamentablemente en todos los contratos de licitación de Transantiago no hay ningún apéndice o un artículo que vele por los derechos de los trabajadores".

Este plan de fiscalización se suma al que la Dirección Regional del Trabajo Antofagasta desplegó a inicios de julio para constatar las condiciones laborales de los conductores/as que prestan servicios para las líneas de transporte público que recorren la capital regional.