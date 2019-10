Experto por alza de tarifas en Red: Claramente hay un impacto de los buses eléctricos

A partir de las 00:00 horas de este domingo comenzaron a regir los nuevos precios del transporte público en Santiago (Red, ex Transantiago), por lo que ahora la tarifa del Metro en hora punta llegó a los 830 pesos, mientras que los buses subieron a 710 pesos.

Aunque desde el Gobierno atribuyeron este aumento al Metro y a Tren Central, expertos consideran que hay otros factores que deben tomarse en cuenta.

El director del Centro de Innovación en Transportes de la U. Diego Portales, Franco Basso, dijo que en un sistema integrado como el capitalino es difícil separar responsabilidades y que el Metro no es la única causa del alza.

"Al tener un sistema como un todo es difícil separar responsabilidades dentro de los distintos modos de transporte. Claramente aquí hay un impacto de los buses y son ellos los que han ido aumentando su flota eléctrica", planteó.

"Un bus eléctrico puede costar fácilmente dos o tres veces lo que vale un bus normal. No ha quedado claro como el Ministerio de Transportes ha hecho la compra de esos buses. Echarle la culpa al Metro es una solución simple", recalcó.

En tanto, Felipe Ulloa, ex asesor del Ministerio de Transportes, aseguró que esta alza abre preguntas sobre la licitación en el Sistema de Transportes Metropolitano.

"Uno tiene alzas cuando los costos no se están cubriendo y los costos no se cubren porque o hay evasión o el subsidio no da para cubrirlos, que son los ingresos que tienen los sistemas de transportes", aseveró.

"Cuando tenemos un proceso en que los precios van al alza uno se hace otras preguntas. Los precios van al alza ¿porque estamos financiando la compra de buses nuevos? ¿estamos financiando la electromovilidad? Es lo que se tiene que transparentar finalmente, porque cuando no se visualiza que existan licitaciones de transportes entonces surgen mayores alertas", enfatizó Ulloa.

A su vez, el director del transporte público metropolitano, Fernando Saka, explicó como operará la nueva estructura tarifaria y detalló que el alza de explica por un alza en los costos.

"Esta no es una buena noticia, sinceramente lo lamentamos porque a nadie le gusta estar subiendo las tarifa, pero esto se dio por los mayores costos de Metro y Tren Central que han tenido una mayor cantidad de personas usándolos -6 por ciento en Metro y aproximadamente 35 por ciento en Tren Central", indicó.