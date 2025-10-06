Instalan "paradero fantasma" en San Bernardo: Micros no circulan hace años en el sector

Una insólita situación denunciaron los vecinos de la comuna de San Bernardo, luego que un paradero completamente nuevo fue instalado en la intersección de Santa Mercedes con Santa Ana, pese a que en el sector no circulan recorridos de buses desde hace varios años.

El paradero reemplazó a uno antiguo que había quedado en desuso tras el retiro de un servicio de transporte en la zona. Según residentes, la locomoción dejó de pasar hace al menos seis años, por lo que calificaron a la estructura metálica como un "paradero fantasma".

"Lo colocan ahí, pero la locomoción no ha pasado por acá todavía y no han dicho si van a pasar o no. Para que la gente crea que va a pasar una micro, pero en verdad no va a pasar ni una", comentaron los vecinos a Meganoticias.

De acuerdo con el medio mencionado, el programa de mantención de paraderos está a cargo del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) y considera un presupuesto de 2.670 millones de pesos para tres años.

Desde la municipalidad aseguraron que estas estructuras se mantienen operativas para ser utilizadas ante eventuales cambios en los planes del transporte público.

Actualmente, la red metropolitana cuenta con 12 mil paradas, de las cuales 17 se encuentran suspendidas en San Bernardo. Según la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, la comuna tiene 656 paradas activas y más de 25 servicios, por lo que no se descarta que la nueva estructura pueda ser usada en el futuro.