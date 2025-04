Joven denuncia haber sido arrastrada por micro en Vitacura: "Me arrastró por el cemento"

A través de redes sociales, una joven denunció haber sido arrastrada por una micro en un paradero de la calle Los Abetos, en la comuna de Vitacura.

En un video de TikTok, Valentina Audicio aseguró que la situación ocurrió cuando el bus del recorrido 405 se detuvo un poco más delante que el paradero, por lo que un sujeto que se encontraba más cerca se subió primero que ella al vehículo.

"Él estaba pagando, entonces no me podía subir detrás de él y esperé. El caballero cerró la puerta de la micro. No me vio, yo creo", comenzó a relatar la joven visiblemente afectada.

Audicio inmediatamente comenzó a tocar la puerta para alertar al conductor de que aún no se había subido a la micro, pero el chofer continuó su camino.

"La puerta agarró mi buzo y el conductor partió y me arrastró por el suelo. No sé, deben haber sido como tres metros, que se sintieron como tres kilómetros. En un momento paró, me arrastró por el cemento, y le empecé a golpear porque la puerta no me soltó el pantalón", aseguró entre lágrimas.

La joven aseguró que ninguno de los pasajeros alertó al conductor, quien "me miró y siguió. Después que le seguí golpeando para que abriera de nuevo, no me dejó decirle nada. Me dijo: '¿cómo se le ocurre hacer eso?', me cerró la puerta y se fue de nuevo".

Posteriormente, Audicio compartió un video de una cámara de seguridad local en el que se puede ver el momento exacto en el que fue arrastrada, y aseguró que iniciará acciones legales contra el conductor.

@vale.audicio Estoy bien y muy agradecida al universo por eso pero el miedo, angustia y sensación de vulnerabilidad que pasé no se lo deseo a nadie #chile ♬ sonido original - Valentina Audicio 🌻