Transportes prevé abrir licitación del "nuevo Transantiago" a fines de marzo

El Ministerio de Transportes prevé abrir la licitación del "nuevo Transantiago" a fines del primer trimestre de 2019.

"A fin de este mes vamos a empezar las conversaciones con Contraloría sobre la primera parte, que es la provisión de flota, porque necesitamos tener resuelta la información sobre costos de los buses antes de la siguiente licitación", explicó en entrevista con El Diario de Cooperativa la ministra Gloria Hutt.

"Esa (licitación) debiéramos abrirla a finales del primer trimestre del año que viene y debería ocurrir la licitación (concretarse) a mediados de año para que los buses estén listos a fin de año", detalló Hutt.

De este modo, se espera que "a comienzos del 2020 ya tengamos del orden de 1.500 buses más nuevos operando en el nuevo esquema".

En esa línea, este fin de semana comenzaron a circular los primeros 100 buses eléctricos, a los que se sumarán otros 100 en el verano.



Condiciones de los trabajadores

La ministra fue consultada por las precarias condiciones de trabajo que han denunciado los choferes de buses del Transantiago.

"Eso yo quisiera desmentirlo. Hay algunos terminales y líneas que precisamente salieron ahora, ya terminó su contrato, que tenían unas condiciones más precarias. Pero terminales sin agua y sin baño, realmente no existe ninguno", aseguró tajante.

"Hay terminales que están en unas condiciones de verdad privilegiadas, como por ejemplo, donde alojen estos buses eléctricos y sus respectivos conductores", explicó.

Según la ministra de Transportes, los choferes "tienen su canal para hacer denuncias a través de la Inspección del Trabajo y en los casos en que eso ha ocurrido, existen las multas. Pero francamente, le digo con responsabilidad, no es el caso mayoritario. La mayor parte de los conductores tienen condiciones adecuadas de trabajo y además se cumplen los turnos, sino no tendríamos la cantidad de conductores que tenemos".

Paro de portuarios

Además, la ministra de Transportes fue consultada por la paralización de los trabajadores portuarios de Valparaíso, que ya cumplieron un mes de movilizaciones.

La ministra respondió a las palabras del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien pidió que el Presidente Sebastián Piñera intervenga en el conflicto para poder arribar a una solución.

Según la ministra, "hay una institucionalidad: Si el Presidente participa en todos los conflictos, estaríamos en un problema bien serio en el país. El Presidente tiene mucha capacidad, pero dudo que pudiera extenderse hasta esos niveles".

Respecto a las negociaciones, la ministra aseguró que "fue muy difícil lograr fue que las partes se juntaran, que es una cosa muy básica, y eso ocurrió recién la semana pasada. Siempre he dicho que una vez que las partes se juntan ya hay camino de avance y eso es lo que ha estado ocurriendo".

"Yo no me quiero anticipar, pero no hemos parado de promover estas reuniones, de ayudar en lo que sea necesario pero a mí me parece que es más útil contribuir a que avance un camino de solución que pedir que participe el Presidente porque aquí hay facultades que cada uno tiene", agregó.