Serviu reparará en una semana el socavón que apareció el domingo en la Alameda

El Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) reparará el socavón de dos por tres metros que apareció durante la tarde del domingo en la calzada sur de Alameda, frente a la casa central de la Universidad de Chile.

El ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, explicó que este martes comenzarán las labores para reparar el socavón y que estos se extenderán por al menos una semana, recalcando que no es responsabilidad del Ministerio este arreglo, pues los trabajos en los pavimentos corresponden al Gobierno Regional.

"Se ha producido un forado de dimensiones importantes lo que requiere la ayuda del Serviu. Nos hemos contactado con el alcalde (de Santiago, Felipe Alessandri) y a través del Serviu y la celebración de un convenio mandato de emergencia vamos a proceder a realizar los arreglos necesarios con la tramitación expedita que el municipio ha comprometido", dijo el secretario de Estado.

"Estamos en condiciones no solamente de firmar, si no que de avanzar en la ejecución de las obras a partir de mañana martes para que en el plazo máximo entre 5 a 6 días esté todo regularizado, no siendo de administración del Ministerio ni del Serviu", agregó.

Se mantienen los desvío de la calzada sur de Alameda para vehículos particulares en Nataniel al sur, mientras que el transporte público es desviado en Manuel Rodríguez y San Ignacio, al sur, para continuar por Santa Isabel al oriente y Santa Rosa o Portugal al norte, para retomar Alameda.

El forado no ha provocado ningún tipo de problemas en el funcionamiento del Metro de Santiago que pasa por allí.