Subsecretario MOP: Protesta contra el tag es inaceptable y entorpece la libertad de otros

Luego de la protesta realizada este lunes por la mañana por el movimiento "No + abusos de tag y peajes" en rechazo al alto precio de estos cobros, el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, consideró como equivocada este tipo de manifestación.

La movilización, convocada desde las 07:00 horas, implicó la marcha lenta de múltiples vehículos para generar congestión en torno al anillo de Américo Vespucio, dejando al menos siete personas detenidas.

"No es razonable que se tapen las carreteras con estas manifestaciones y que esto impida que muchas personas pueda acceder a sus trabajos. Eso es inaceptable, hay diferentes formas de pedir las cosas y estamos en un país civilizado, democrático y esa forma de entorpecer la libertad de otro no parecer ser la mejor forma", dijo la autoridad.

Palacios enfatizó que "está el tema de fondo que ellos han solicitado reunirse con nosotros, pero esa solicitud no puede ser por la prensa, tiene que ser por los métodos formales o legales y eso no ha sido así. Ellos simplemente dejaron una carta con un guardia, el cual la entregó a la oficina de partes, y la carta no tiene remitente, entonces ¿a quién llamamos?".

"El Gobierno está estático"

Se trata del segundo llamado a protestar de este movimiento, el cual pide que se rebaje el precio de los pasos por cada pórtico en las distintas autopistas urbanas, como lo sostuvo Alejandra Barriga, vocera del movimiento "No + abuso de tag".

"Estamos reunidos movilizándonos por segunda vez porque el Gobierno se ha mostrado estático ante este problema social. La finalidad de hoy es dar a conocer el petitorio en el que hablamos primero de reducir las tarifas de tag y peajes, ya que es un consumo muy alta afecta a todas las familias chilenas, no solo a los particulares que tienen vehículos, sino que también tiene que ver con el aumento del costo de vida", explicó la dirigenta.

"Eliminar las multas emitidas a los participantes de esta manifestación y de las anteriores, consideramos que no es justo que nos multen por movilizarnos de manera pacífica, derogar la vinculación que existe entre la deuda con un privado y la obtención del permiso de circulación", añadió sobre el petitorio.

Los integrantes de la agrupación están a la espera de concretar una reunión con las autoridades y de momento no descartaron nuevas movilizaciones.