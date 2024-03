Joven que arrienda carpa en su living por Airbnb: "Está ocupada unos 15 días del mes"

La semana pasada se hizo viral el negocio de un venezolano en Airbnb que ofrecía un alojamiento poco usual para extranjeros en Santiago: una carpa en el interior del living de su casa.

La noche para dos personas en esta carpa, dentro un departamento cercano al Movistar Arena cuesta $14.000 y cuenta con acceso a baño, agua caliente y estacionamiento.

"Me gustó que se difundiera y me enteré por un tío, yo no sabía", relató Eduardo Meneses, que es licenciado en Turismo, a LUN.

Todo comenzó cuando dos turistas que iban a las Torres del Paine necesitaban alojarse unos días más, pero Eduardo Meneses ya no tenía habitaciones disponibles: "Se me ocurrió decirles que lo único que podía ofrecerles era una carpa en mi living de mi casa. Así se inició todo", recuerda.

Al ser consultado sobre por qué alojarlos en una carpa y no en un colchón en el living, recalcó que "es por privacidad. Esta pareja velga necesitaba cambiarse de ropa. Era mejor ofrecer un sitio cerrado que uno abierto y donde te pueden ver".

"Mi arriendo les parece atractivo, diferente y más económico. Han venido muchos turistas, corea- nos, chinos, gente de Estados Unidos, Brasil. En general, tengo una ocupación del 50% del mes. Está ocupada unos 15 días", agregó.

El joven asegura que me gustaría masificar la idea de arrendar carpas con colchones en su interior.

"Tengo contactos con un camping en el Cajón del Maipo donde van muchos brasileños y quiero hacer una alianza para tener carpas y colchones para arriendo. El que quiere emprender, puede. Me gusta bastante esta propuesta de negocio y poder escalarla, estar con turistas. Tengo dos camionetas que las arriendo también, hay que seguir

creciendo".