Mochilera adopta a perrita callejera que la siguió por el sur de Chile: "Es como si nos hubiera elegido"

Una perrita callejera llamada Zorah, protagonizó una tierna historia en la que fue adoptada por una mochilera estadounidense, luego que la comenzó a seguir en sus aventuras mientras se encontraba de visita por la Patagonia.

La joven había pasado los últimos siete meses de visita por Sudamérica, cuando se encontró con la perrita en uno de sus hospedajes en el sur de Chile. Si bien pensó que no la volvería a ver, el can la comenzó a seguir y acompañó durante más de 48 kilómetros que recorrió en bicicleta junto a un grupo de turistas.

"Se quedó a pasar la noche, es realmente dulce y tierna, solo quiere caricias en la barriga. Pensamos que no seguiría el ritmo... Pero en caso de que milagrosamente quisiera acompañarnos, le compramos un arnés", aseguró la mujer en el video, "Bueno, al parecer ha seguido el ritmo y no se ha apartado de nosotros desde entonces. Es como si ella nos hubiera elegido".

Una vez terminado su viaje, la joven decidió adoptar a la perrita y realizar todos los trámites correspondientes para poder llevársela a vivir con ella a Estados Unidos, donde posteriormente la llevó a vacunarse y darle su primer baño en casa.

"Literalmente no puedo creer que acabo de encontrar a esta perra en las calles de Chile y ella me ama como loca. Estoy tan feliz y tan agradecida de tenerla en mi vida. Realmente está destinado a ser y no podría haber funcionado mejor. Fue como una conexión instantánea", concluyó la mujer.