Revista Time elige a Torres del Paine como uno de los mejores lugares del mundo

En una de sus más recientes publicaciones, la reconocida revista Times eligió a las Torres del Paine como uno de los mejores lugares del mundo para visitar en 2023.

El parque nacional fue incluido en el listado de los "50 destinos extraordinarios para explorar", y fue catalogado como un "paraíso para los excursionistas, además de ser uno de los mejores lugares del planeta en la Tierra para ver pumas salvajes".

"Gracias a una población en crecimiento, y a un mayor nivel de habituación a los humanos, los visitantes tienen una buena oportunidad de ver a los escurridizos animales dentro del Parque Nacional Torres del Paine", se detalla en la publicación.

El listado también incluyó sitios como las pirámides de Egipto, la Isla de los Canguros en Australia, el Valle de Willamette en Estados Unidos, entre otros.

The Torres del Paine region of Southern Chile, known as a hikers’ paradise, is also one of the best places on earth to see wild pumas right now.



