Tiktoker mexicano llenó de elogios a Santiago: "La ciudad de primer mundo de Latinoamérica"

Un influencer mexicano se volvió viral tras compartir un video en el que aseguró que "Santiago de Chile es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica".

Se trata de Adrian Dingler, quien se mostró sorprendido con la infraestructura del Metro de Santiago, particularmente con la entrada que se conecta con el Mercado Urbano de Tobalaba. "Vean las entradas al metro que tienen en Santiago de Chile. Yo nunca he ido a Europa, pero yo pienso que esto no está nada alejado de Europa. Ni Harry Potter tiene estas entradas así".

"Muchos van a decir en los comentarios, 'No, lo que pasa es que estás en Las Condes y esa zona es la que es súper como de primer mundo y así'. No, todo Santiago de Chile es súper de primer mundo", se adelantó Dingler. "El bus es eléctrico, no hay ni ruido en la ciudad. Carros eléctricos por todos lados, existe Tesla aquí, ByD. O sea, todas las marcas top en tecnología están en Santiago de Chile.

Durante su recorrido por la ciudad, el creador de contenido destacó la planificación urbana de la capital, particularmente el hecho de que "entre edificio y edificio dejan espacio. Se nota luego luego que hay una regla en todo Santiago de Chile que dice que tienes que dejar cierto espacio de la calle", una situación que, según explicó, se vive de manera diferente en su país natal.

Por otro lado, el influencer alabó la gastronomía chilena y aseguró que "en Chile está el mejor sándwich del mundo. Es tan grande y tan bueno que se come con cubiertos. ¡Ay, su madre! ¿Cómo se llama esto? Churrasco italiano. Me tuve que pedir dos, porque si no me iba a arrepentir", expresó entre risas.