Benito Baranda: El déficit de vivienda en Chile podría estar sobreestimado

Benito Baranda, exdirector social del Hogar de Cristo, advirtió en Cooperativa que el déficit de vivienda en Chile -que, entre otras cosas, inspira el Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno- "podría estar sobreestimado".

El sicólogo, hoy miembro de la Fundación Invica (Instituto de Vivienda Cáritas), creada hace 65 años por el cardenal Raúl Silva Henríquez, dijo a Una Nueva Mañana que, "acerca del déficit, hay que tener mucho cuidado con las conclusiones que se sacan a partir de la (encuesta) Casen u otros estudios, como el reciente que realizó la Universidad de Talca en enero de este año, u otros que han sacado otros organismos a partir de los datos de encuestas".

"Hoy día tenemos el dato del Censo (2024), y nos dice que hay 6 millones 700 mil viviendas ocupadas y 900 mil desocupadas, algunas de las cuales deben ser de veraneo. Hemos construido entre estos años 160 mil viviendas cada año. Entonces, esperemos que el Ministerio haga el análisis de los datos del Censo y nos diga efectivamente cuál es el déficit real que tenemos, porque a partir de los censos el déficit se puede calcular mucho mejor que a partir de una encuesta de 75 mil hogares, como es la Casen", explicó.

"Hoy día hay personas que hablan de (un déficit de) 900 mil, de un millón" de viviendas, pero este número "podría estar sobreestimado, porque en los datos de 2017, el déficit que publicó el Ministerio de Vivienda eran 470 mil viviendas", recordó.

El exdirector de América Solidaria planteó, como ilustrativo, "un dato interesante en el Censo (2024): en el hacinamiento crítico, hoy día hay 57 mil viviendas; el 0,3 por ciento de las viviendas de Chile... El hacinamiento es terrible y 57 mil viviendas es terrible, pero hace 20 años atrás teníamos 90 mil. O sea, teníamos, más o menos, el doble de esos hogares" que en la actualidad.

Por otro lado, "la cantidad de mediaguas que hoy día están en los campamentos no superan las 20 mil. En muchos de los campamentos hay casas más sólidas, (...) y en el 2002 teníamos 140 mil mediaguas metidas en Chile", recordó.

"Debate un poco falso"

Por este motivo, el debate hoy sobre la vivienda "yo creo que es un poco falso, porque las personas no se basan en los datos censales, y ahora que los tenemos fresquitos".

En definitiva, "hay datos que nos reporta el Censo que podrían modificar la manera de comprender la realidad habitacional y el déficit que tiene (nuestro país)", reiteró Baranda.

Agregó que prefiere no "especular" con cifras concretar, sino esperar al Ministerio de Vivienda, que "justamente en el segundo semestre va a sacar los datos definitivos del Censo" a este respecto.

"Seguimos armando guetos"

A propósito de sus 65 años, Invica está elaborando una propuesta que espera hacer llegar a los candidatos presidenciales, y que se basa en "utilizar bien la triada que resulta: el ahorro, el subsidio y el crédito".

"Apostamos a un sistema unificado de subsidio, que haga responsable de la obtención de la vivienda a las personas, de acuerdo a sus ingresos y realidad familiar, y que las familias puedan progresar gracias también a su propio esfuerzo", explicó Baranda.

Otro aspecto a abordar en esta cuestión es que "los nuevos conjuntos habitacionales tengan mayor integración", porque "hoy día todavía seguimos armando guetos", advirtió.

Durante años "hemos ido haciendo un gran esfuerzo como país para tener barrios más conectados. Lo que nos falta es que, cuando se realizan los proyectos, inmediatamente en la planificación vaya de la mano la implementación de los servicios".

"Si tú le vas a agregar a La Pintana 5.000 hogares, agrégaselos con los servicios de manera inmediata. No postergues esto a cuatro o cinco años más, (...) porque el costo de no tener los servicios de manera inmediata después es muy alto para que el Estado llene esos espacios de seguridad. Bajos de Mena, (en Puente Alto) tiene una gran comisaría hoy día, y un grupo y servicios y todo, pero todavía tenemos dificultades para ganarle a los otros que quieren tomarse ese espacio para practicar delincuencia, tráfico", expuso.

"No hay sorpresa" en la denuncia de Alejandro Aravena

En esta línea, Baranda también comentó la denuncia que realizó la semana el arquitecto Alejandro Aravena respecto a la presencia de grupos narco en la reconstrucción tras el megaincendio de Viña del Mar.

En esto "no hay ninguna sorpresa: el dinero narco está fuertemente involucrado en muchos de los territorios, y es mucho el dinero, muchísimo", señaló.

"Yo no he estado en ese sector en particular donde habló Alejandro. Me imagino que él tendrá los antecedentes, porque si no, no lo habría dicho, pero, como dije antes, no es de extrañar, porque si una persona vendía droga o traficaba o era parte de las redes de los narcos en ese sector, por supuesto que va a recibir recursos para poder reconstruir su vivienda", señaló.