Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago20.2°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Vivienda

Descartan que el Gobierno haya rechazado viviendas donadas por la CChC para Viña del Mar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

 

En medio de la comisión investigadora del megaincendio de 2024 se aclaró que la supuesta ofrenda jamás existió.

Hubo una comunicación que "fue mal entendida", explicó el presidente de la instancia, Andrés Celis (RN).

Descartan que el Gobierno haya rechazado viviendas donadas por la CChC para Viña del Mar
 ATON (archivo)

"No fue nunca una donación. Fue una oferta de viviendas", señaló el ministro Carlos Montes.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) sobreseyó este lunes la investigación por un presunto ofrecimiento de viviendas para la reconstrucción de Viña del Mar tras el megaincendio del año pasado, y que habría sido rechazado por el Gobierno.

La controversia surgió en torno a una supuesta donación de casas por parte de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), algo que finalmente se aclaró que nunca sucedió.

Tras comparecer ante la Comisión Investigadora de la Cámara Baja para abordar lo ocurrido, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que "si alguien interpretó que la Cámara Chilena de la Construcción donó viviendas (se equivocó, porque) nunca las donó".

"La interpretación fue distorsionada y eso llevó a pensar de que esto había sido una donación y no fue nunca una donación. Fue una oferta de viviendas por la Cámara", puntualizó el secretario de Estado.

En esta línea, explicó que la CChC les dijo que "no puede representar a las empresas y nos dio los datos de las empresas con las cuales se habló".

En la misma línea, el diputado de RN y presidente de la Comisión Investigadora, Andrés Celis, corroboró la versión, revelando hubo una comunicación que "fue mal entendida, pues nunca se trató de una donación".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada