Ministro Montes descarta comparar reconstrucción en Valparaíso y Biobío: "Son realidades distintas"

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, explicó en Cooperativa que existen grandes diferencias entre los procesos de reconstrucción en Valparaíso y en el Biobío, ya que las características "geográficas y jurídicas" son distintas.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Montes recalcó que "son realidades distintas, incendios que tienen impactos diferentes y por eso no me parece que lo mejor sea hacer comparaciones entre Valparaíso y Biobío. En todo caso, puedo decir que las características geográficas y jurídicas son diferentes y tienen tiempos distintos".

"Va a ser distinto, porque la expropiación requiere un pacto jurídico que tiene sus complicaciones, un tipo de entendimiento con cada una de las familias. La demolición también requiere acuerdo con las familias, pero ahí estamos diseñando los sistema para hacer lo más expedito posible", agregó.

Sobre su rol en el ministerio, Montes detalló que "me quedan 45 días de trabajo, voy a estar hasta el último día trabajando, voy a tratar de entregar con la mayor cantidad de elementos a la nueva Administración y creo que lo principal es que estamos muy cerca de cumplir la meta fundamental, que era construir 260 mil viviendas y entregarlas durante este gobierno y eso yo creo que lo vamos a cumplir".

"Estamos ya en el 95 por ciento, llevamos 247 mil viviendas terminadas y entregadas. Respecto al conjunto de la gestión, prefiero que lo conversemos cuando termine, porque todavía quedan 45 días. Soy autoexigente, siempre lo he sido y no soy autocomplaciente respecto de estas cosas", insistió.

"Nunca voy a estar conforme, porque esto tiene que ver con el hecho de que hay 491 mil familias sin vivienda y que hay 1.432 campamentos en Chile, muchos que venían de antes, pero creo que el Ministerio de la Vivienda tiene un desafío de responderle al país, a las familias", puntualizó.