Municipio Buin apunta a inmobiliaria por retraso de entrega de casas: "No somos nosotros la piedra de tope"

Vecinos de Buin denuncian que la inmobiliaria Metropolitana lleva un año de retraso en la entrega de 274 viviendas de un proyecto emplazado en el sector Bajos de Matte, en la entrada a la comuna.

Las casas, reservadas en 2019, tenían como fecha de entrega entre enero y febrero del 2021, pero ya en enero del 2022 aún no se concreta.

Las familias dicen que la constructora aludía a la pandemia como causa de la demora, sin embargo, desde la Municipalidad les comunicaron que se debía a que la empresa mantiene una deuda cercana a los 500 millones de pesos por obras no terminadas de un primer proyecto. Y les han dicho que deberán seguir esperando quizás otro semestre.

"Finalmente la inmobiliaria a nosotros nos da la información de ya está ingresada la recepción final, de que esto va bien, que estemos tranquilos, que puede ser uno o dos meses, dependiendo de lo que demore la recepción, pero cuando vamos al municipio se desdicen de todo esto y nos dicen que no, que esto se podría tomar seis meses o más incluso y que el Departamento de Obras no van a firmar la recepción final de nuestras casas porque mantienen problemas con la inmobiliaria desde la primera etapa", relató Ángela Vergara, una de las afectadas.

Rodrigo Ortúzar, ingeniero del Departamento Supervisor de Obras del municipio, indicó que "en la primera etapa (la inmobiliaria) presentó muchos problemas, los cuales no se subsanaron. Todos los vecinos recibieron, a través de las gestiones que hizo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se recibieron las casas y tuvieron muchos problemas durante esa etapa. No solamente en Buin, sino que en otras comunas también ha pasado lo mismo. No es que seamos nosotros seamos el problema o la piedra de tope".

"Sobre la deuda, hay un pronunciamiento de la Contraloría. La misma inmobiliaria mandó la consulta a Contraloría y ésta se pronunció a favor de nosotros, que se debían cancelar los derechos. Nosotros tenemos que acatar lo que dice, sino que estaríamos en un abandono de deberes", agregó el funcionario.

Finalmente, desde la empresa sólo hicieron el llamado a los vecinos a acercarse al área de post-venta para revisar la situación particular de cada familia, sin hacer ningún alcance a los problemas que mantiene con la municipalidad.