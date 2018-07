"Pobreza encubierta": La complicada situación del pago de contribuciones en la tercera edad

El pago de contribuciones en casas y departamentos de diversos barrios, pone de manifiesto la complicada situación a la que llegan los adultos mayores por pagar las contribuciones, sobre todo en las comunas como Providencia, Las Condes y Vitacura, con altos valores de suelo.

"Es muy complicado pagar esas contribuciones. Hay gente que no paga contribuciones, ¿por qué aquí a nosotros nos cobran tan caro? Pagar esas contribuciones cada tres meses, para mí es demasiado, me tengo que privar de muchas cosas", explicó Matilda Pacheco, vecina de Las Condes, donde paga 140 mil pesos por contribuciones. Su pensión no supera los 200 mil pesos.

"Comprenderás que con 83 años me cuesta tener otra entrada de plata", dijo.

"Es realmente una pobreza oculta dentro de nosotros, los adultos mayores. Yo sigo trabajando aún, trabajo desde mi casa, pero cuesta mucho. No hay una posibilidad para gente sobre 70 años en que puedas, realmente, encontrar un trabajo", dijo Gloria Bastidas, quien también vive en Las Condes.

"Tienes que comer, aunque una sola disminuye, igualmente cada día las cosas están más caras. Doy gracias a que tengo una jubilación de invalidez, en que es más alta, de 319 mil pesos, después de haber trabajado desde los 18 años", aseguró.

Gobierno dice que se han hecho esfuerzos y expertos plantean soluciones

Desde el Gobierno, dicen que ha habido esfuerzos por bajar las contribuciones.

"Es un porcentaje altísimo de viviendas que hoy día están exentas del pago de contribuciones. Respecto de las que pagan contribuciones, el Gobierno del Presidente Piñera en su primera versión, bajó las contribuciones a los adultos mayores y se hizo un gesto importante a través de una modificación legal", explicó el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg.

"El propio Gobierno actualmente lo que hizo fue suspender el reavalúo o la aplicación del reavalúo de propiedades que también implicaba un aumento de las contribuciones. Evidentemente los adultos mayores, como lo hemos sostenido permanentemente, deberían tener una menor carga en el pago de las contribuciones", agregó.

En tanto, según el ex Tesorero, Hernán Frigolet, por ejemplo, "uno podría, transferir un beneficio de reducción importante para los mayores pero reducir la exención de la que gozan los departamentos de F2 nuevos".

"Porque los departamentos F2 nuevos pueden tener exenciones que van 50 por ciento al 75 por ciento del impuesto a contribuciones, durante los primeros 10, 15 y 20 años. Una opción es reducir ese beneficio para transferírselo a gente de la tercera edad y se genera una suerte de solidaridad entre generaciones", explicó.