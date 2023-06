Aucan Huilcaman ve en la Ley de Usurpaciones la típica "conducta del roto chileno"

El dirigente mapuche Aucan Huilcaman, encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, repudió el avance en el Congreso del proyecto de ley que busca castigar con cárcel las usurpaciones de inmuebles y de terrenos.

La iniciativa ya está siendo votada en particular en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, que el lunes aprobó, por ocho votos a favor y cinco en contra, el principio de la "legítima defensa privilegiada" de las víctimas, que el Gobierno buscaba dejar sin efecto mediante la presentación de indicaciones.

Para Huilcaman, esta disposición "es un incentivo a la violencia armada en la Macrozona Sur o Wallmapuche y representa una abierta irresponsabilidad" de los parlamentnarios que la apoyaron.

"Los diputados y diputadas que han votado tan lamentable decisión (...) representan una especie de barra brava y propia de la conducta del roto chileno, que no tiene criterios de convivencia, de justicia ni de paz en sus actuaciones públicas", señaló el dirigente en una declaración pública.

"LOS USURPADOS PRIMERAMENTE SON LOS MAPUCHE"

"Recordemos que el pueblo mapuche fue objeto de usurpación de su territorio, sus tierras y sus recursos. Por tanto, para que el proyecto de ley tenga eficacia y se adopte bajo el principio de la igualdad normativa y resuelva el conflicto en la Macrozona Sur, requiere un carácter retroactivo, en vista que los usurpados primeramente son los mapuche", enfatizó quien fuera precandidato presidencial en 2005.

"Llamamos al pueblo chileno a repudiar esta norma, porque representa un acto contrario a la paz y la convivencia bajo una 'nueva relación entre mapuche y no mapuche' en la Macrozona Sur o Wallmapuche", finalizó el representante del Consejo de Todas las Tierras.

MULTIGREMIAL VALORA APROBACIÓN Y EMPLAZA AL GOBIERNO

Una mirada completamente distinta manifestó durante esta jornada Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía: "Nos parece muy bien que la Cámara de Diputados haya aprobado el tema de la legítima defensa privilegiada".

"Hay que pensar que cuando ocurren estas usurpaciones llega un número importante de personas (a ejecutar la toma) y, normalmente, los propietarios están solos. Por lo tanto, es del todo legítimo que (éstos) puedan juntar a personas, amigos, parientes, para tratar de impedir esta usurpación", dijo Santibáñez.

El dirigente reafirmó además su rechazo a la propuesta del Gobierno de mantener en mera multa -y no en cárcel- el castigo a las usurpaciones no violentas, "que es la situación que hoy existe, donde las policías no pueden tomar detenidos y nunca hay personas sancionadas; una total impunidad".

"Lo más importante de este proyecto es que permite la detención y permite procesar a las personas que cometen la usurpación. El Ejecutivo, al solicitar que esto se mantenga como multa, favorece la impunidad, favorece la acción de estos grupos violentos que tanto en La Araucanía como en muchas otras partes del país están ocurriendo", cerró Santibáñez.

Todo este debate público se da en la antesala de que el Gobierno presente, este día miércoles, a los integrantes de la Comisión Para la Paz y el Entendimiento, encargada por el Gobierno de Gabriel Boric para determinar y llevar adelante la devolución de las tierras ancestrales mapuche.