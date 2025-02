Hogar de Cristo y la megatoma: "Es evidente que la solución no es desalojar"

La directora social del Hogar de Cristo, Lilian Cortés, sostuvo en Cooperativa que el desalojo de las 4.000 familias que viven en la megatoma de San Antonio (Región de Valparaíso) "no es la solución".

La Corte Suprema fijó el inicio de la expulsión de sus 10 mil pobladores para el 27 de febrero a las 10:00 de la mañana, luego de un incumplimiento del fallo el 31 de enero y de una prórroga solicitada por el Gobierno en noviembre del año pasado, con el fin de tener tiempo para gestionar una solución habitacional.

Para Cortés, esta problemática debió "abordarse a tiempo para que sea posible buscar soluciones óptimas. Es bien evidente -por el tamaño del campamento y por el tiempo que lleva en ese lugar- que la solución no es desalojar".

"La solución real es encontrar un espacio en el mismo lugar con los dueños para resolver los temas de propiedad, y sobre eso empezar a hallar medidas con el Ministerio de Vivienda para construir (nuevos inmuebles) y resolver el problema definitivo", dijo la directora.

Mientras más grande, más difícil

"Nunca es suficiente decirlo: la mayoría de las personas que viven hoy día en campamentos en Chile es porque no han podido encontrar una solución definitiva por las vías que se esperan. No logran conseguir subsidios, no les alcanza para arrendar", aseguró Cortés.

En esta línea, "Hogar de Cristo quiere hacer énfasis en un punto, que es buscar soluciones transitorias de vivienda. Seguir construyendo casas para ir solucionando los temas en los terrenos que hoy en día las personas están, en muchos lugares es posible. Pero eso se resuelve por las vías legales", manifestó.

La cuestión es que "mientras más grande es el campamento, como es el caso de esta megatoma con 260 hectáreas y más de 10.000 habitantes, es infinitamente más complejo (resolver el problema). Si hoy tenemos campamentos de 50, 100 o 200 familias, prioricemos ahí la solución antes de que lleguen a ser 1.000", concluyó la representante de la ONG.