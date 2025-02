Megatoma: Jadue apoya "resistencia" al desalojo y sugiere expropiación a lo Chávez

El líder comunista Daniel Jadue deploró el inminente desalojo de la megatoma ubicada en el cerro Centinela de San Antonio (la más grande de Chile), cuyo inicio fue ordenado por la justicia para el jueves 27 de febrero a las 10:00 de la mañana.

Desde su arresto domiciliario, y a través de su programa de YouTube "Sin Maquillaje", el exalcalde de Recoleta declaró: "Al igual que Miguel Lawner, apoyo la resistencia al desalojo".

Hizo alusión, así, al anuncio del connotado premio nacional de Arquitectura 2019, quien señaló recientemente: "Con mis 95 años a cuestas, seré el primero en estar presente en el lugar, intentando evitar la consumación de una tragedia".

"Voy a pedirle permiso al tribunal, a ver si me deja salir del arresto domiciliario para ir a acompañar a Miguel (...) A mí lo del desalojo me parece una brutalidad... Aquí se echa de menos, de repente, a algunos líderes latinoamericanos que habrían gritado: '¡Exprópiese!'", señaló Jadue en alusión al fallecido Hugo Chávez y a una expresión actualmente convertida en GIF y en meme en redes sociales.

"Hay que expropiar e irse a juicio"

"Yo creo que aquí hay que expropiar y hay que irse a juicio", aunque "se demore 20 años la justicia" en resolver, continuó el excandidato presidencial, que advirtió que ejecutar la orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso viola "compromisos" de la Administración Boric.

"Estoy completamente en contra del desalojo. Nosotros, como coalición de Gobierno, nos comprometimos a nunca desalojar mientras no hubiera una solución habitacional. No íbamos a tirar a nadie a la calle; menos para cuidar intereses privados de gente que hace especulación con el suelo urbano", recordó.

Advirtió además que "Carabineros tampoco está preparado -tal como los militares no están preparados- para tratar con civiles. Los carabineros están preparados para perseguir delincuentes y no para sacar a civiles inocentes de lugares donde pernoctan porque no tienen otra posibilidad. Por lo tanto, que nadie se queje si durante este desalojo hay heridos, y ojalá no haya muertes, como ya lo anticipan los que conocen la historia de lo que son estos desalojos".

"Tenemos policías en nuestro país que no han sido reformadas -como nos comprometimos (también en campaña)- están completamente militarizadas, y una vez que entran, les va a dar todo lo mismo. Esto es muy delicado y, por lo tanto, el ministro (Carlos) Montes ha hecho todo lo posible por tratar de extender los plazos y tratar de llegar a acuerdos, y yo creo que deben seguir haciendo los mismos esfuerzos, porque este desalojo no va a traer nada bueno, y si trae algo bueno va a ser sólo los dueños del terreno, que van a terminar cobrando lo que no vale su paño", sentenció.

Si se concreta el desalojo, "va a aumentar en la V Región, sobre todo en San Antonio, la gente en situación de calle; van a aumentar los rucos en las plazas, en los espacios públicos, y seguramente la gente va a estar muy molesta, porque en esta democracia burguesa molestan los pobres".

"Hemos ido creando una sociedad que busca criminalizar a los más pobres. A los que menos tienen los tratamos peor, y a ellos los desalojamos, y los mandamos yo no sé a dónde, porque no los podemos mandar a la Luna, no los podemos mandar a hundirlos en el mar", acusó.

En esa línea, "tenemos que seguir pugnando por que el pueblo se levante y genere un cambio radical, para tener un Estado que piense en que nadie se quede atrás, en que nadie se quede atrás", cerró.