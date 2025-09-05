Montes y Cordero se reunieron con dueños del terreno "megatomado" en San Antonio
Las negociaciones entre el Gobierno y los privados completaron su plazo esta semana sin resultados, pero las conversaciones siguen adelante para buscar alternativas al desalojo.
El ministro de Seguridad Pública advirtió sobre las consecuencias de la eventual expulsión de más de 10 mil pobladores.
Ricardo Posada y Esteban Solari acudieron a la cita con los ministros para acordar "una solución a esta problemática", dijo el Minvu.