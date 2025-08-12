Síguenos:
Tomas de terrenos

Quince familias fueron desalojadas de una toma en Curanilahue: "No hay albergue, nada"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El campamento Villa Las Torres se ubica en un predio perteneciente a la empresa forestal Arauco.

Quince familias fueron desalojadas de una toma en Curanilahue:
 ATON (Referencial)

El municipio se desmarcó del procedimiento judicial y declaró intención de colaborar con los pobladores.
Funcionarios de Carabineros desalojaron este martes el campamento Villa Las Torres, ubicado en la zona rural de la comuna de Curanilahue (Provincia de Arauco, Región del Biobío).

En el terreno, perteneciente a la empresa forestal Arauco, vivían irregularmente alrededor de 15 familias, que acusaron haber sido expulsadas de forma perentoria y sin apoyo para reubicarse.

"Nos van a dar dos días para sacar nuestras cosas y desarmar, pero con dos días no se hace nada", reclamó una de las pobladoras.

"Yo hoy día ya no sé a dónde voy a dormir, porque no hay albergue, no hay nada", comentó Segundo Yáñez, otro de los afectados.

El problema de las tomas en la Provincia de Arauco se concentra principalmente en Curanilahue: según el último catastro, son cerca de 2.000 las familias que viven en terrenos tomados y que son de propiedad de empresas forestales.

El municipio negó tener responsabilidad o incidencia en la situación de hoy, pero manifestó intención de ir en ayuda de los desalojados.

