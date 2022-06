Crisis habitacional en Chile: TECHO lanza campaña para convocar nuevos socios

La fundación TECHO-Chile lanzó una campaña con la cual busca convocar nuevos socios para este año, en medio de la grave crisis habitacional que se vive actualmente en nuestro país.

"Un Techo en tu Nombre" es la campaña con la que buscan convocar a más socios para unirse a la organización, y así "sumar aportes a su trabajo junto a cientos de comunidades en precariedad habitacional", señalaron.

La directora social de TECHO-Chile, Isidora Lazcano, indicó que "ser socio es involucrarse de forma permanente con la desigualdad e injusticias de nuestro país, es comprometerse por cambiar la realidad de miles de familias. Necesitamos el compromiso constante de todos y todas, porque las familias no pueden seguir esperando".

Con los aportes de los socios, el organismo despliega su trabajo mejorando la calidad de vida de comunidades a través de proyectos de vivienda definitiva, ya sea de emergencia, gestión comunitaria, o el mejoramiento de campamentos y villas de block.

Esto se da en medio de uno de los años más críticos para la situación habitacional en el país que, según el Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021 de TECHO-Chile y Fundación Vivienda, hay cerca de 82 mil familias que viven en 969 campamentos a lo largo del país, 74 por ciento más que en 2019.

Además, se detalló que estos hogares no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad: un 93,4 por ciento de los campamentos no tiene acceso a agua potable o accede a ella de manera informal; sólo un 19,6 por ciento tiene acceso regular a la electricidad y un 65,5 por ciento accede al servicio sanitario de manera irregular o no tiene acceso.