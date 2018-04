Iquique: Ministro pide "no contar historias de colores" sobre plan habitacional Lobito

Tajante y claro. Así fue el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg (RN), al ser consultado sobre las especulaciones de ejecución que ha venido arrastrando el proyecto habitacional "Lobito", ubicado a 20 kilómetros de Iquique.

El ex diputado inició este viernes, en la comuna de Alto Hospicio, una gira nacional, y aludió a la exposición que realizó el actual senador por Tarapacá e inciador del proyecto "Lobito", Jorge Soria, ante la Comisión de Vivienda en el Senado.

"Nuestra propuesta, que surgió desde el municipio y con los años hemos perfeccionado, tiene plena vigencia, en especial ahora, que la ciudad sólo puede pensar en crecer hacia el sector sur, por el borde costero", dijo Soria.

"Yo he escuchado a quienes promocionan ese proyecto, pero hay una decisión institucional, como Estado, que es Altos de Playa Blanca: son 200 soluciones habitacionales al sur de Iquique y vamos a potenciar eso", replicó Monckeberg.

El ministro recalcó además que el proyecto Lobito, que hoy se encuentra en estudios de suelo y con 25 mil socios inscritos en las cooperativas. "Se encuentra atrasado porque evidentemente ha tenido más dificultades" y debe cumplir con todos los estudios correspondientes, indicó.

No obstante, "la ilusión de la gente está en juego y no hay que contarles historias de colores ni distintas a las que les he planteado yo", enfatizó.