Jorge Sharp: "Estamos en una crisis profunda en materia de políticas de vivienda"

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, conversó este martes sobre la reacción de los vecinos de Las Condes por la construcción de viviendas sociales en la Rotonda Atenas y fue categórico en afirmar que Chile sufre de una "profunda crisis" en materia de políticas habitacionales.

"Lo que pasa en Las Condes en cierta forma es lo que esta pasando en otras ciudades en Chile. Si Joaquín Lavín tiene o no pretensiones presidenciales no me interesa. Me interesa que estamos siendo los alcaldes los que nos enfrentamos a este problema sin ayuda del Gobierno central", aseguró a Lo Que Queda del Día.

"El problema de fondo en nuestras ciudades está vinculado a la tensión que existe entre en un desarrollo urbano pensado en base a una planificación integrada, armónica, con una justa y democrática distribución de los recursos de las ciudades y a la que queda siempre en manos de la ley de oferta y demanda del mercado, que es lo que produce la segregación", añadió.

"El otro problema es la crisis que estamos viviendo en Chile por el déficit de unidades habitacionales para resolver el problema de la proliferación de campamentos y de comités de vivienda que, con subsidio en mano, no pueden acceder a la vivienda definitiva por la falta de proyectos", explicó el alcalde.

"Independientemente si tenemos más o menos campamentos, es que tenemos un problema serio y profundo, estamos ante la presencia de una crisis profunda en materia de políticas de vivienda del Estado de Chile", aseveró.

El rol de los empresarios

La autoridad comunal también se refrió a las reuniones que ha mantenido con actores el mundo empresarial para conseguir fondos para proyectos de viviendas sociales, asegurando que "la tarea de construir ciudades no es sólo de los municipios, el mundo empresarial juega un rol muy importante".

"El inversionista no sólo tiene que preocuparse de tener una tasa de ganancia que le genere rentabilidad, sino que también del aporte que puede hacer en el desarrollo de una ciudad, eso se debe considerar", continuó.

"Para eso todavía hay mucho espacio y mucho que conversar. Hoy seguimos poniendo al empleo como una especie de techo cuando a mi juicio el empleo es la base desde donde parte una inversión", concluyó.