Vocera de Rotonda Atenas: Los comentarios que escuchamos no representan a los vecinos

La vocera de los vecinos de la Rotonda Atenas de Las Condes, Alejandra Alonso, aseguró en Cooperativa que los comentarios discriminatorios por la instalación de viviendas sociales en el sector no representan al 80 por ciento de los habitantes de la zona.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Alonso planteó que "más que desconfianza yo creo que aquí hay que derribar ciertos mitos que se han creado en base a todo este movimiento (...) no ha existido por parte del alcalde una comunicación directa con los vecinos, él presentó un proyecto sin antes hacer una consulta ni a los concejales, ni a los vecinos ni a nosotros los dirigentes".

"Represento un movimiento, pero no represento los pensamientos de muchas personas (...) muchos de esos comentarios que hemos escuchado no representan a mi vocería y no representa al 80 por ciento de los vecinos", precisó.

La dirigenta aclaró que "el tema de la devaluación también es un tema relativo. Nosotros como movimiento y como dirigentes partimos de la base que desde hace tres años que estamos solicitando mejorar las condiciones de nuestro centro comunitario".

"El plebiscito tiene que ver con que nosotros pedimos una consulta para la modificación del plan regulador", aclaró.

En relación con las críticas a los vecinos, Alonso indicó que "los han tratado de cuicos, y yo quiero ser clara, el sector donde ellos viven es de clase media, de gente esforzada, con mucho adulto mayor que gana 250 o 300 mil pesos. No es una clase cuica, no es una clase que no quiera la inclusión, al contrario".