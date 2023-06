Walker: Soy partidario de un triple acuerdo tributario, en materia de salud y previsional

El senador Matías Walker (Demócratas) afirmó ser partidario de un "triple acuerdo" respecto a la reforma tributaria, en materia de salud, como también un pacto en materia previsional.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario expresó tener la convicción de que una reforma tributaria "tiene que ir de la mano de una agenda pro crecimiento", ya que actualmente estamos en una crisis económica y con una alta cifra de desempleo. Por lo cual, señaló que es "partidario de un triple acuerdo, un mega acuerdo, se lo dije al ministro de Hacienda a propósito de lo que estábamos señalando, un acuerdo tributario, un acuerdo en materia de salud y un acuerdo en materia previsional".

Esto luego que el Presidente Gabriel Boric dijera en la Cuenta Pública que el Gobierno reingresaría el proyecto de reforma tributaria -rechazado en marzo pasado en la Cámara Baja- a través del Senado a fines de julio.

Sobre la situación de las isapres, Walker, autor de una reforma constitucional que busca dar viabilidad al fallo de la Corte Suprema, señaló que "tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que dar certeza".

Y recalcó que "llegó la hora de legislar, me parece muy bien que se pida el recurso de aclaración, veamos lo que dice la Tercera Sala, pero en definitiva, nosotros no podemos rehuir de nuestra obligación de legislar, si desde el 2010 el Tribunal Constitucional dijo que no se podía discriminar a los adultos mayores, a las mujeres y los menores de dos años, y la verdad es que no se ha tenido voluntad por parte de ninguno de los gobiernos que ha habido en el intertanto de legislar".

Además, el senador exDC habló de la acusación constitucional contra Ángela Vivanco y apuntó que "hay que concentrarse en las soluciones, si todos sabemos que eso no va a prosperar".

Finalmente, reflexionó que "tiene que coexistir un sistema público con un sistema privado de salud y para eso hay que dar un horizonte de inversión a todas estas compañías de seguros internacionales, porque tenemos que evitar que cierren la cortina, que se vayan, porque eso afectaría las coberturas de salud".

"TENEMOS QUE ACTIVAR LA ALERTA SANITARIA"

Por otro lado, Walker se refirió al fallecimiento de una lactante de dos meses de edad que estaba contagiada con virus respiratorio sincicial, y llamó a activar "un sistema de integración, reconvirtamos camas y tengamos presente que la solución de estos dramáticos casos no pueden resolverse con una mirada ideológica, sino que con mucha generosidad de parte de todos".

"Tenemos que activar la alerta sanitaria, los estados de excepción que tiene nuestro ordenamiento jurídico permite un sistema que, con menos burocracia, permita activar una red de prestadores y camas críticas en el sistema público y el sistema privado. Yo creo que nadie entiende por qué esta lactante de dos meses tenía que ser trasladada a Arica habiendo tantos centros privados en la Región Metropolitana, en Valparaíso, que pueden activar camas críticas", añadió.