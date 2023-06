Anciana de 79 años se dedica a levantar pesas de manera profesional: "No estoy lista para renunciar"

Una anciana de 79 años quiso romper con los estereotipos sociales y ahora se dedica a competir en levantamiento de pesas.

Se trata de Nora Langdon, quien a sus 60 años comenzó a notar que le costaba subir escaleras, por lo que decidió realizar un radical cambio en su estilo de vida tras jubilarse del mercado de bienes raíces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nora Langdon (@jazzienora)

Fue entonces cuando conoció a su personal trainer, quien desde entonces la ha acompañado y guiado hasta convertirla en una de las mejores competidoras de levantamiento de pesas de su categoría.

"Siento fuerza cuando hago levantamiento de pesas, me dice que puedo vencer al mundo. Sólo quiero inspirar a otras mujeres a cuidarse a sí mismas", aseguró la mujer que ha ganado alrededor de 25 premios, y que este año pretende participar en las competencias de nivel nacional y mundial.

Sin embargo, la adulta mayor que ha logrado levantar 153 kilos pretende auto superarse para alcanzar entre los 180 y 230 kilos. "La edad no es un número. Si tienes la fuerza de voluntad, puedes hacerlo. No estoy lista para renunciar, voy a seguir adelante hasta que el buen Dios me lleve a casa", concluyó.