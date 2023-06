Tierna vecina sacó aplausos por invitar a todos los adultos mayores de su edificio a compartir

Marta del Pino es una adulta mayor de 87 años que vive sola en un edificio de Providencia y ha sido aplaudida en redes sociales para generar comunidad con sus vecinos en la misma situación.

La pandemia permitió que Del Pino conociera a vecinas que se preocupaban por ayudarla con compras del supermercado o incluso compañía, lo que se transformó en divertidas onces para jugar y pasarlo bien, contó a LUN.

"Me reúno con vecinas que son mucho más jóvenes que yo: somos poquitas. Nos juntamos una vez al mes. Una vez conversando nos dimos cuenta de que hay muchas personas que viven solas: deben ser unos 27 adultos mayores. Pensé: ¿Por qué no reunirnos?: podemos jugar, compartir muchas cosas y pasar un tiempo agradable", recordó.

Es por ello que publicó junto a otra vecina llamada Lucía una invitación en su ascensor para las "agradables tardes de encuentros, para compartir y acortar las tardes de invierno con algún cafecito, entretenidos juegos de cartas, domino u otros".

"Quizás no llegue mucha gente, pero yo creo que muchos se van a empezar a pasar el dato (...) Tenemos calefacción central, así que no vamos a pasar frío. Tengo algunos juegos y los voy a llegar. También me gusta mucho la pastelería, así que ese día voy a tratar de hacer unas cositas ricas", agregó.

"La idea es conocernos y compartir un rato agradable. Espero que la gente se entusiasme con la actividad", finalizó.

La adorable invitación colgada en el ascensor de las vecinas Martita y Lucía ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 las amo!! pic.twitter.com/hGzJp5QQeg — Clásica y pizpireta (@Cocosturera) June 11, 2023