Despliegue épico: el nuevo telescopio James Webb ya está ensamblado y listo para enfocar

Con la apertura y acoplamiento total del espejo principal del telescopio espacial James Webb, la agencia estadounidense NASA culminó con éxito el desdoblamiento completo de este potente y agudo observador cósmico, marcando un nuevo "hito" en el espacio.

La NASA terminó ayer sábado el desdoblamiento de los últimos 3 de un total de 18 hexágonos de berilio bañados en una fina capa de oro que componen el espejo principal.

Ya antes había desplegado durante los últimos días el espejo secundario y un parasol del tamaño de una cancha de tenis.

Durante una transmisión en directo de un modelo que simulaba lo que estaba sucediendo en tiempo real en el espacio, el público pudo observar este sábado el acoplamiento de esta última ala, la de estribor, del espejo principal, que tiene una dimensión de 6,5 metros.

Mirror, mirror…is deployed. @NASAWebb has taken on its final form. For the next ~6 months, the space telescope will cool down, calibrate its instruments, and prepare to #UnfoldTheUniverse.



