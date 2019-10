Histórico: La primera caminata espacial solo con mujeres se lleva a cabo este viernes

Jessica Meir y Christina Koch, las primeras mujeres que protagonizarán una caminata espacial sin compañía masculina, saldrán este viernes de la Estación Espacial Internacional -que viaja a más de 27.000 kilómetros por hora- para reparar un control de las baterías de esas instalaciones, a 485 kilómetros de la Tierra.

En seis décadas y media de exploración espacial con tripulantes, 15 mujeres han participado en 221 de estos paseos orbitales, pero desde que, en 1984, la soviética Svetlana Savistskaya fue la primera mujer que salió de una nave -acompañada por el cosmonauta Vladimir Dzhanibekov- todas las labores femeninas en el exterior han contado con participación masculina.

La ingeniera Koch, de 40 años, llegó a la EEI el 14 de marzo y se encamina a ser la mujer con una estancia más larga en el espacio, ya que su misión está programada para que dure 328 días. El actual récord femenino lo marcó la estadounidense Peggy Whitson, con 288 días.

La primera excursión de dos mujeres estaba programada para marzo y en ella debía participar la astronauta Anne McClain, pero la agencia espacial estadounidense NASA encontró entonces que no tenía trajes adecuados para dos mujeres. McClain retornó a tierra durante el verano.

Su suplente, Meir, de 42 años, es una profesora en la Escuela de Medicina de Harvard y su retorno a la Tierra está programado para la primavera (hemisferio norte) de 2020.

La NASA informó que el paseo espacial de este viernes comenzará, oficialmente, a las 07.50 hora del este de EE.UU. (misma hora chilena) y que durará unas cinco horas y media. La misión de Koch y Meir es el reemplazo de uno de los controles de carga y descarga de las baterías que recogen la energía de los paneles solares en la estación internacional.

