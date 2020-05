La cápsula de SpaceX llegó a la Estación Espacial Internacional tras 19 horas de vuelo

La cápsula Dragon Endeavour de la compañía SpaceX llegó este domingo a la Estación Espacial Internacional (EEI) con dos astronautas de la NASA a bordo, unas 19 horas después de su exitoso lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.).

Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR