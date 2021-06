La cápsula Dragon con más de 3.000 kilos de carga se acopla a la Estación Espacial Internacional

La cápsula Dragon, de la firma privada SpaceX, se acopló con éxito este sábado a la Estación Espacial Internacional (EEI), y tras haber despegado el jueves desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida, EEUU).

La cápsula con más de 3.300 kilos de carga se adjuntó de forma autónoma a las 5.09 horas, hora del este de Estados Unidos (00:09 hora Chile), al módulo Harmony de la EEI, que a esa hora se ubicaba sobre el sur del Océano Pacífico, informó la NASA.

La operación fue supervisada por los astronautas de la agencia espacial estadounidense Shane Kimbrough y Megan McArthur.

Con la llegada de la Dragon, la EEI actualmente suma cinco artefactos espaciales acopladas en su estructura, una vez que ya alberga la nave de carga Cygnus-15 y la de la misión tripulada Crew-2, además de las rusas Progress 77 y Soyuz MS-18.

En la parte trasera de la Dragón han viajado dos grandes paneles solares desplegables, el primer par de un grupo de seis que la NASA enviará a la estación espacial con miras a aumentar el suministro de energía hasta en un 30%.

El primer par de paneles, denominados ROSA por sus siglas en inglés y cuya tecnología ya fue probada en la EEI en 2017, serán colocados durante salidas espaciales los próximos 16 y 20 de este mes de junio.

