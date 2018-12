Tripulantes de la Soyuz MS-09 aterrizaron en Kazajistán tras casi 200 días en la EEI

La nave tripulada rusa Soyuz MS-09 aterrizó hoy jueves sin novedad en la estepa de Kazajistán, informó el Centro de Control de Vuelos Espaciales (CCVE) de Rusia.

A bordo de la cápsula de descenso regresaron a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional (EEI) el cosmonauta ruso Serguéi Prokópiev, la estadounidense Serena Auñón-Chancellor, de la NASA, y el alemán Alexander Gerst, de la Agencia Espacial Europea, quienes permanecieron en el espacio un total de 197 días.

La Soyuz tocó tierra a 05.02 GMT (02.02 hora chilena) a unos 140 kilómetros al sureste de la ciudad kazaja de Zhezkazgán, tal y como estaba programado.

"Los tripulantes se siente bien", dijo un portavoz del CCVE, tras informar de que los viajeros espaciales están siendo evacuados del módulo de descenso.

Three @Space_Station crew members returned to Earth Thursday, safely landing at 12:02am ET in Kazakhstan. Over 197 days, they circled the globe 3,152 times, covering 83.3 million miles and completing hundreds of @ISS_Research experiments. Learn more: https://t.co/3h2k8N6XPR pic.twitter.com/IjYIVTlJg2