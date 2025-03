Volvieron a la Tierra los astronautas que pasaron nueve meses varados en la EEI

Los astronautas Barry Wilmore y Sunita Williams regresaron a la Tierra en una cápsula de SpaceX tras pasar más de nueve meses "varados" en la Estación Espacial Internacional.

Su inusual situación se debió a las fallas de la nave Starliner de Boeing que los llevó a la EEI en junio pasado, y que no los pudo regresar a la semana siguiente, como estaba previsto.

La cápsula Dragon en la que regresaron, llamada "Freedom", logró con éxito un suave amerizaje -con ayuda de cuatro paracaídas- en la costa de Tallahassee, la capital de Florida, hacia las 21:57 GMT (18:57 horas chilenas) del martes, tal como estaba previsto, y en medio de los aplausos en el centro de operaciones.

Welcome home, #Crew9@NASA_Astronauts Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore, and cosmonaut Aleksandr Gorbunov splashed down off the coast of Florida at 5:57pm ET (2127 UTC), concluding their scientific mission to the @Space_Station: https://t.co/DFWxQIiz6O pic.twitter.com/VQu3DhpTUJ — NASA (@NASA) March 19, 2025

La cápsula desplegó sus paracaídas sin inconvenientes y tocó el agua con precisión en la zona designada, donde un equipo de recuperación de SpaceX y la NASA aguardaba para asistir a los tripulantes, a los que se sumaron, sorpresivamente, algunos delfines.

Junto con Wilmore y Williams, volvieron a la Tierra también también Nick Hague y el cosmonauta Aleksandr Gorbunov, quienes habían viajado en la "Freedom" a la EEI en septiembre, con dos sillas vacías para los dos astronautas del vuelo de prueba de la cápsula Starliner de Boeing, que en junio tuvo problemas en varios propulsores y filtraciones de helio.

We're getting our first look at #Crew9 since their return to Earth! Recovery teams will now help the crew out of Dragon, a standard process for all crew members after returning from long-duration missions. pic.twitter.com/yD2KVUHSuq — NASA (@NASA) March 18, 2025

Pueden sentirse "desorientados"

Los cuatro tripulantes lograron con éxito una zambullida en el mar de Florida después de un viaje de aproximadamente 17 horas desde que se desmontaron de la EEI, a la que llegaron el viernes pasado cuatro relevos.

El plan de una semana de Williams y Wilmore se alargó a una aventura de unos 285 días, pero muy lejos del récord que tiene el estadounidense de origen salvadoreño Frank Rubio, quien acumuló 371 días en la EEI entre 2022 y 2023, también por una falla, pero en aquella ocasión de una cápsula rusa.

Así como Rubio se ha recuperado de la larga estadía en la microgravedad, la NASA ha dicho que prevé que Williams y Wilmore también lo hagan, porque los astronautas están preparados para ello.

Home sweet home. 🏠



NASA’s SpaceX #Crew9 touched down at Johnson Space Center’s Ellington Field in Houston at 11:19 pm CDT, March 18, after their @Space_Station mission and successful splashdown earlier this afternoon.



Welcome home, Butch, Suni, Nick, & Aleksandr! pic.twitter.com/fbgWiU9ird — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) March 19, 2025

En una rueda de prensa posterior al amerizaje, Steve Stich, director del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, indicó que, al volver del espacio, los astronautas podrían sentirse desorientados, mareados y tener problemas para levantarse.

Stich dijo además que pasarán algún tiempo rehabilitándose y siendo examinados por un médico, para luego reunirse con sus familias "en los próximos uno o dos días".

Pérdida de masa ósea y muscular

Williams y Wilmore, que durante la extensa misión realizaron diversas actividades científicas, pueden presentar además pérdida de masa ósea y muscular, alteraciones en la visión y cambios en el sistema cardiovascular.

Sin embargo, la NASA implementó un protocolos de ejercicio y revisión médica para mitigar estos efectos.

Con 371 días consecutivos Rubio fue el astronauta de la NASA que más tiempo ha tenido en el espacio en una sola misión espacial, superando a Mark Vande Hei, quien tenía 355 jornadas (2021-2022).

La misión de Rubio fue más larga de lo previsto debido a una fuga de refrigerante en la nave Soyuz MS-22. El récord espacial en general, sin embargo, lo tiene el ruso Valeri Polyakov, con 437 días (1994-1995) en la ya desarticulada estación soviética Mir.

Joel Montalbano, administrador asociado adjunto de la NASA, destacó la "dedicación a la excelencia, la resiliencia y la flexibilidad" tanto de la tripulación como de los equipos de tierra para lograr una expedición exitosa.

Los problemas de Starliner

La demora de nueve meses supuso un problema para los científicos y directivos de la NASA, Boeing y SpaceX que siempre rechazaron que los astronautas estuvieran "varados".

Tampoco hablaban de que se tratara de una misión de "rescate", al considerar que el inconveniente es una situación natural dentro de proceso de pruebas que están haciendo varias compañías como parte del programa comercial de la NASA.

La nave de prueba Starliner de Boeing, con la que esta empresa esperaba acumular puntos para una certificación y competir así con SpaceX, presentó varios problemas al llegar al laboratorio orbital.

Starliner llegó a principios de junio de 2024 a la EEI con ambos astronautas de la NASA, y por precaución se devolvió sola a la Tierra.

A finales de septiembre pasado, partió la Crew-9 en la "Freedom" con solo dos de los cuatro astronautas habituales a la EEI, para que una vez terminara su misión de seis meses, tiempo habitual, regresara con los tripulantes de Starliner.

Después de la exitosa zambullida del martes, SpaceX espera comenzar a recibir tripulaciones en el océano Pacífico como una nueva alternativa a Florida.