Descubren dos nuevos planetas rocosos en el vecindario solar, a 33 años luz

Una colaboración internacional de investigadores descubrió dos nuevas supertierras orbitando alrededor de una brillante estrella enana roja situada a 33 años luz.

Ambos objetos se encuentran entre los planetas rocosos más cercanos conocidos hasta la fecha fuera del sistema solar.

Estos dos nuevos exoplanetas, HD 260655 b y HD 260655 c, han sido detectados con la ayuda del Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la agencia estadounidense NASA, un telescopio espacial diseñado para buscar planetas en órbita alrededor de estrellas brillantes cercanas mediante el método de tránsito.

Este sistema mide la disminución del brillo de una estrella cuando el planeta cruza el disco estelar visto desde el telescopio, explica en un comunicado el Instituto de Astrofísica del archipiélago español de las Canarias (IAC), que participa en el estudio.

