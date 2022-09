[En vivo] Misión DART: Como en el cine, la NASA intenta el desvío de un asteroide

La NASA y el Laboratorio Johns Hopkins concretan este lunes una vistosa misión de prueba para estrellar la sonda DART con un asteroide y así intentar desviar su curso, algo que la humanidad sólo ha presenciado a través de películas como Armageddon e Impacto Profundo.

Live from @JHUAPL: Follow the real-time journey of the #DARTMission spacecraft towards its planned impact with a non-hazardous asteroid Dimorphos in the world’s first planetary defense test. https://t.co/315O4ltodl — NASA (@NASA) September 26, 2022

El astrofísico español Josep Maria Trigo-Rodríguez, que forma parte del equipo científico, explicó a la agencia EFE que la misión de redireccionamiento de un asteroide binario (DART) "es un experimento a escala de un asteroide real".

"Busca enseñarnos a desviar asteroides con un método relativamente sencillo y aplicable a asteroides de dimensiones que pensamos que podrían suponer un peligro a relativamente corto plazo", dijo el experto.

🛰️ This is only a test – of planetary defense. Today, our #DARTMission is set to crash into a non-hazardous asteroid to test deflection technology, should we ever discover a threat.



Impact: 7:14pm ET (23:14 UTC). Watch our LIVE broadcast at 6pm ET: https://t.co/VAfF5ZXcYB pic.twitter.com/czGqnYJIGJ — NASA (@NASA) September 26, 2022

De esta forma, se pretende probar "de manera pionera el método del impactador cinético sin carga explosiva; es decir, usar una sonda al estilo kamikaze para lanzarla contra un asteroide y tratar de cambiar ligeramente su órbita", explicó el científico.

DART se lanzará a una velocidad de 6,6 kilómetros por segundo contra el asteroide Dimorphos, que orbita a otro llamado Didymos, con el que forma un sistema binario. Su impacto está previsto a las 19:14 horas de la costa Este de EE.UU., es decir, a las 20:14 de Chile.