Misión Lucy inició su viaje de 12 años para descubrir el origen del Sistema Solar

La nave espacial Lucy inició en las últimas horas una misión de 12 años a los llamados asteroides troyanos, una región no explorada hasta ahora donde puede haber información para comprender cómo se formó el Sistema Solar hace 4.500 millones de años.

El lanzamiento se produjo a las 05:34 hora local desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida (EEUU), cuando se registró, además, el momento de la separación del cohete y luego del despliegue de los dos paneles solares de 7 metros de largo, fundamentales para el funcionamiento de la nave.

💎 Lucy in the sky! Our #LucyMission lifted off at 5:34am ET (9:34 UTC). https://t.co/NWDKkuUO1F pic.twitter.com/dg15ObgLmC

Según el sitio web de la misión, Lucy será la primera en explorar una población de pequeños cuerpos conocidos como troyanos, o lo que es lo mismo, asteroides exteriores del Sistema Solar que orbitan alrededor del Sol "enfrente" y "detrás" del gigante y gaseoso planeta Júpiter, los que se encuentran distantes de igual forma entre el Sol y Júpiter.

En su misión, Lucy seguirá a un asteroide del cinturón principal entre Marte y Júpiter y a siete troyanos, pequeños remanentes del Sistema Solar primitivo atrapados en órbitas estables y agrupados en dos "enjambres" que guían y escoltan a Júpiter en su camino alrededor del Sol.

"Estos cuerpos primitivos contienen pistas vitales para descifrar la historia de nuestro Sistema Solar e incluso pueden informarnos sobre los orígenes de los materiales orgánicos, e incluso de la vida en la Tierra", detalló la NASA.

The countdown has resumed and we are GO to fuel the #AtlasV rocket with 66,000 gallons of liquid oxygen and liquid hydrogen. ULA Launch Director Paul Aragon has authorized cryogenic tanking operations. Liftoff remains targeted for 5:34amEDT (0934 UTC). https://t.co/RPT8Xwp5Cp pic.twitter.com/HM7TlbgjgW