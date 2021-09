Orbitando más lejos que la EEI y que el Hubble, la primera misión espacial civil está "saludable y feliz"

Los cuatro tripulantes de la primera misión espacial compuesta solo por civiles, que inició su viaje el miércoles desde Florida (EE.UU.) a bordo de una nave de SpaceX, se abocó este jueves en su primer día en el espacio a investigar el efecto de los vuelos orbitales en el cuerpo humano.

La compañía responsable de esta histórica misión que ha abierto las puertas a los viajes espaciales privados señaló esta tarde en su cuenta de Twitter que la tripulación "está sana, feliz y descansando cómodamente".

Agregó que antes de haberse ido a dormir los miembros de la tripulación "viajaron 5,5 veces alrededor de la Tierra, completaron su primera ronda de investigación científica y disfrutaron de un par de comidas".

La firma fundada por Elon Musk informó que cuando se despertaran hoy, los cuatro tripulantes "realizarán investigaciones adicionales y echarán un primer vistazo a la cúpula" de la cápsula Dragón.

