SpaceX intentará este domingo el aplazado lanzamiento del cohete Falcon 9 Heavy

La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, volverá a intentar el lanzamiento de su cohete Falcon 9 Heavy para poner en órbita satélites de las compañías de telecomunicaciones Astranis y ViaSat, el que ha sido aplazado en tres ocasiones.

Para el domingo hay un 80% de probabilidades de que las condiciones meteorológicas en Cabo Cañaveral (Florida) sean propicias, informó la compañía espacial privada en Twitter.

El viernes, cuando faltaban 59 segundos para el despegue, previsto para las 20.26 hora local (00.26 del sábado en hora chilena) desde el Pad 39A del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, SpaceX decidió abortar el lanzamiento por causas no informadas.

"El vehículo y la carga útil se mantienen en buen estado", según otro mensaje en Twitter.

Latest weather forecast shows an 80% chance of favorable conditions during Falcon Heavy's launch window on Sunday pic.twitter.com/cY9PeV6uv9