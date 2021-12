Un día histórico: Despegó el James Webb, el mayor telescopio jamás enviado al espacio

El cohete Ariane 5 que transporta al James Webb, el mayor telescopio jamás enviado al espacio, despegó este sábado desde el puerto espacial europeo de Kurú, en Guayana Francesa.

El James Webb partió hacia el espacio sin ningún contratiempo, pero un cielo parcialmente nublado en Kurú no permitió ver de manera continua el ascenso del cohete y las dos largas lenguas de fuego que provocaban sus motores a plena potencia.

Tras el despegue, la NASA destacó en un tuit que había empezado "una nueva y emocionante década de ciencia" y que el James Webb "cambiará nuestra comprensión del espacio tal y como lo conocemos".

La Agencia Espacial Europea (ESA) en la misma red social señaló que este despegue "es un impresionante regalo de Navidad", entre otras cosas para la ciencia espacial.

The James #Webb Space Telescope lifted off on @ariane5 #VA256 from @EuropeSpacePort in French Guiana, at 12:20 GMT/13:20 CET on #ChristmasDay, 25 December 2021, on its exciting mission to unlock the secrets of the Universe 👉 https://t.co/AAXaP9IxVZ pic.twitter.com/7LcLOwR9xq