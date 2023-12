Una visión ultranítida del Hubble captó un "fantasmal" y estacional fenómeno en Saturno

Los datos del telescopio espacial Hubble han logrado captar una imagen de Saturno cuando el planeta se encontraba aproximadamente a 1.365 millones de kilómetros de la Tierra. La visión ultranítida revela un fenómeno "fantasmal" en los anillos conocido como radios.

La instantánea, hecha pública este jueves por la agencia espacial estadounidense NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), tiene fecha del pasado 22 de octubre.

Los radios de Saturno son características transitorias que giran junto con los anillos y su "aspecto fantasmal" sólo persiste durante dos o tres rotaciones alrededor de Saturno, informan sendos comunicados de la ESA y la NASA.

Hubble observed "ring spokes" on Saturn, seen as the faint gray smudges along the rings.



